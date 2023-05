Litiga con la ex, le morde una mano e la minaccia: denunciata

Litiga con la ex e si mette in un mare di guai. La vicenda ha riguardato due donne di Padova fino a poco tempo fa legate da una relazione amorosa. Nella notte tra il 2 e il 3 maggio gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova sono intervenuti all'Arcella a seguito di una telefonata al 113. A dare l'allarme è stata una residente che ha riferito del tentatovo di intrusione all'interno della propria abitazione da parte di uno sconosciuto. La donna, 38enne italiana, ha riferito di aver visto dalle telecamere di videosorveglianza una persona aggirarsi con fare sospetto nei pressi della sua abitazione e successivamente tentare di forzare il cancello di ingresso utilizzando un’autovettura.

L'intervento

Giunti sul luogo della segnalazione gli agenti hanno notato il cancello aperto e la presenza di una donna all’interno del giardino, la quale è stata immediatamente fermata. La donna ha riferito agli agenti di trovarsi lì a causa di una lite avuta nel corso della serata con la sua ex compagna, proprietaria dell’abitazione. Sul posto è giunta poco dopo la proprietaria dell’abitazione, che aveva chiamato il 113, la quale ha confermato la lite che vi era stata con la ex compagna, specificando anche di essere stata morsa ad una mano. Per tale ragione, la donna è stata accompagnata da una Volante al pronto soccorso. E' stata giudicata guaribile in 5 giorni. Nel corso del sopralluogo, gli operatori hanno riscontrato il danneggiamento del cancello di ingresso, del portoncino blindato e di alcune recinzioni esterne dell’abitazione e il danneggiamento dell’autovettura della richiedente. Per quanto accaduto, a seguito di querela presentata dalla vittima, è stata denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni e minaccia la ex fidanzata, 34 anni padovana.