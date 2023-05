Intervengono per una lite, ma trovano due pusher e la droga

Quello che sembrava un banale intervento per sedare una lite, si è trasformato ieri sera, 15 maggio, in un'operazione anti droga. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova hanno arrestato un nigeriano 25enne residente a Padova e denunciato, in stato di libertà, al tribunale per i Minorenni di Venezia, un tunisino 17enne con lui domiciliato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in concorso. La pattuglia, dopo una chiamata giunta al 112 da parte di alcuni residenti del quartiere Forcellini, infastiditi dalle grida provenienti dal loro vicino, sono intervenuti per sedare una lite ma, una volta entrati nell’abitazione, hanno subito notato sul tavolino del salotto un pacchetto sospetto.

Il sequestro e l'arresto

I militari a quel punto hanno approfondito la questione scoprendo che quella confezione conteneva della droga, già suddivisa in involucri e pronta per lo smercio. La lite, scaturita forse per soldi ha permesso al personale operante di sequestrare 11.78 grammi di cocaina e 51.22 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 130 euro, probabile provento delle cessioni. Indagini in corso per capire quale volume d'affari la coppia era riuscita a costruirsi negli ultimi tempi.