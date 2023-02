Frequentazioni equivoche: sospesa la licenza per 15 giorni alla tavola calda

Chiuso un esercizio commerciale in via Chiesanuova. Il provvedimento a firma del questore di Padova è stato notificato oggi 2 febbraio dal personale della Squadra Amministrativa della locale divisione Pas. Al gestore, un tunisino di 46 anni, è stata sospesa la licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento avrà durata di 15 giorni.

Le motivazioni

Alla base della decisione vi è la necessità di interrompere la concreta situazione di pericolo grave e attuale per la sicurezza pubblica impedendo, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa della presenza di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stata emesso a seguito dell’attività di indagine posta in essere dalla locale Squadra Mobile. Nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino che, all’interno del bagno del locale, ha ceduto una dose di cocaina ad un altro soggetto. Nella circostanza sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 5 dosi di cocaina nel nascondiglio dove era stata vista prelevare la merce. Durante il controllo, inoltre, il personale operante ha sequestrato un machete con lama affilata di 57 centimetri, la cui destinazione naturale è incompatibile con l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio. Considerata, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività per interrompere la situazione di illegalità e pericolo, la licenza del titolare è stata sospesa per 15 giorni.