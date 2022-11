Stangata su tre locali di Padova: sospesa la licenza e multe per 40mila euro

Mano pesante del Nil contro tre attività commerciali scoperte non a norma. Disposta nei giorni a cavallo tra il 7 e il 14 novembre la sospensione della licenza per tre locali di Padova: due sono italiani, un terzo è un negozio multietnico specializzato in kebab.

I fatti

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Padova e del Comando Provinciale Carabinieri, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo finalizzata alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, ha svolto mirati controlli in pubblici esercizi che hanno la loro sede nel comune di Padova.

I provvedimenti

I controlli ispettivi, hanno permesso di far emergere fenomeni di lavoro nero e carenze documentali relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati e deferiti alla Procura della Repubblica di Padova tre imprenditori del settore della ristorazione, con contestuali tre sospensioni dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Complessivamente sono state elevate sei sanzioni tra ammende, violazioni di maxi-sanzione per lavoro nero e altre violazioni giuslavoristiche per un importo di oltre 40 mila euro. Le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state riscontrate per l’omessa redazione del documento valutazione rischi e la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I controlli proseguono su tutta la provincia di Padova in piena collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova.