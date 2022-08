Addio a Giuseppina Lucia Rossi, instancabile volontaria

Un grave lutto ha colpito la grande famiglia della Croce Rossa Italiana e il Corpo delle Infermiere Volontarie. Si è spenta Giuseppina Lucia Rossi. La vittima era nata a Torino 72 anni fa. E’ giunta poi in Veneto dove ha svolto la professione di docente di lettere. Viveva a Vigodarzere. Era in pensione, non aveva figli. In pochi mesi una neoplasia ha avuto il sopravvento. La data delle esequie non è ancora stata fissata.

E' entrata in Croce Rossa negli anni Ottanta nel Comitato di Padova presieduto da Giampietro Rupolo. Costante è stato il suo impegno ultra trentennale nell’ambito dell’educazione sanitaria alla popolazione specie scolastica orientata in modo particolare al Primo Soccorso, oltreché l’immane lavoro nel settore del Diritto Internazionale Umanitario che l’ha portata ad educare e formare buona parte dei volontari patavini e non solo, coordinando anche questo settore.

In questi ultimi anni è risultata attiva anche nel settore del reclutamento formando gli aspiranti volontari del suo territorio il cittadellese. Importante il suo impegno è stato anche nel Comitato CRI di Vigodarzere. Il presidente nazionale della CRI Francesco Rocca, si è unito al lutto che ha colpito il Comitato Patavino ed il Corpo delle Infermiere Volontarie.