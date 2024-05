Malati immaginari sul posto di lavoro, attivi e pimpanti in pizzeria

Lo stipendio era garantito, ma per arrotondare con un secondo lavoro si sono inventati malattie inesistenti, suffragate da decine di giorni di malattia. Avevano un ruolo importante sul fronte professionale: uno, il marito, Luigi Mollica 50 anni, agente di polizia penitenziaria alla circondariale Due Palazzi di Padova, l'altra, la moglie, Teresa Scopece 46 anni, impiegata in un'azienda metalmeccanica di Limena. Ciò nonostante, secondo l'autorità giudiziaria, hanno proferito coltivare il proprio orticello, una pizzeria da asporto, truffando i rispettivi datori di lavoro per innumerevoli giorni. I giudici della Corte d'Appello del tribunale di Padova hanno confermato in primo grado la condanna per marito e moglie specializzati nel mettersi "in malattia".

La storia processuale

Nel dicembre del 2021, in rito abbreviato davanti al Gup Domenica Gambardella, il poliziotto della penitenziaria e la moglie sono stati condannati il primo ad un anno e sei mesi, la moglie a dieci mesi. Nell'occasione è invece uscito di scena il medico di base che effettuava i certificati medici perchè a sua volta è risultato anch'esso vittima della coppia e quindi completamente estraneo ai fatti. Di fatto marito e moglie marcavano visita per dedicare il loro tempo alla loro attività commerciale che avevano aperto insieme. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, all'epoca li ha portati davanti al giudice con l'accusa di truffa aggravata e continuata, falso ideologico e violazione della legge sul pubblico impiego.

I protagonisti

La coppia vive a Cadoneghe. Secondo l'accusa erano soliti non andare al lavoro "coperti" da certificato medico, simulando malattie inesistenti e dedicandosi a tempo pieno alla loro pizzeria d’asporto all’Arcella. Sotto la lente d'ingrandimento il periodo compreso tra il 2016 e il febbraio 2018. Certificati alla mano, Mollica e Scopece hanno collezionato lunghi periodi di assenza dal lavoro. Lui ha giustificato le assenze dal servizio con malattie insussistenti, arrivando addirittura ad attestare la presenza di patologie invalidanti. Mollica non ha praticamente mai messo piede in carcere nell’arco del 2016, totalizzando 300 giorni di assenza. L’anno successivo il totale delle assenze si è fermato a 112 giorni, infine altri 6 giorni tra gennaio e febbraio 2018, cioè fino a quando la Procura non ha aperto un fascicolo a suo carico. Dal 16 febbraio 2016 al 30 giugno 2017 la donna ha ottenuto per ventuno volte dei periodi di malattia, spesso di lunga durata. La coppia, all’epoca dei fatti, lavorava regolarmente durante i periodi di malattia alla pizzeria d’asporto “All’Imperatore” di via Giovanni d’Alemagna, all’Arcella. Alcune foto postate sui social sono state decisive per smascherarli e aprire un fascicolo d'indagine.