Malore al Bivacco dei Loff, 22enne recuperato e portato in ospedale

Momenti di paura per un giovane padovano. Verso le 5 di venerdì mattina 23 febbraio la centrale del Suem 118 di Treviso ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane per un ragazzo che aveva accusato un malore al Bivacco dei Loff nel territorio di Cison di Valmarino. Una squadra di soccorritori è salita da Campo e ha valutato le condizioni del 22enne di Padova, che si trovava da ieri con un amico, coetaneo, nella struttura. I ragazzi sono stati quindi accompagnati a piedi fino al parcheggio, dove quello che si sentiva poco bene è stato affidato all'ambulanza partita per accertamenti verso l'ospedale di Conegliano. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.