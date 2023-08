Ragazza di 21 anni accusa un malore al rifugio di montagna

Paura oggi, 2 agosto, al rifugio Cima D'Asta Ottone Brentari (Pieve Tesino). E' stato il titolare della struttura ricettiva a chiedere l'intervento dei soccorritori per la padovana in difficoltà. Difficili le operazioni di soccorso per la presenza della nebbia