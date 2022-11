Pioggia battente e vento forte, albero cade su una macchina e schiaccia le gambe dell'autista

Come ampiamente annunciato, la giornata odierna, 22 novembre, è caratterizzata da un maltempo diffuso in tutta la provincia di Padova. Dalle prime ore della mattinata i centralini dei Vigili del fuoco sono intasati da telefonate ai numeri d'emergenza. Non si segnalano incidenti gravi, ma il livello d'allerta è massimo. Le forze dell'ordine, i pompieri e il personale del Suem 118 raccomandano massima attenzione.

Monselice

Alle 10:20, di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Facchine a Monselice per un albero di grandi dimensioni caduto sopra un’autovettura: gravemente ferito l’autista. I pompieri arrivati da este e da Padova con l’autogrù, hanno liberato l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto. Il giovane 27enne è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso

Lozzo Atestino

Nel comune di Lozzo Atestino a causa delle condizioni meteo avverse, alcuni pali della linea telefonica si sono piegati pericolosamente all'altezza di via Ponte dell'Asse a cavallo tra Valbona e Lanzetta. Una squadra di tecnici specializzati è al lavoro per risolvere l'inconveniente che, oltre a creare pericolosità per i mezzi in transito, rischia di creare blackout ai residenti sul fronte telefonico e rete internet.

Noventa Padovana

In via Marco Polo oggi è caduto al suolo un albero. Non si segnalano feriti, ma l'attenzione è massima in tutti gli obiettivi sensibili del territorio caratterizzati dalla presenza di alberi in prossimità di strade o luoghi di aggregazione. Sul luogo del crollo ci sono al momento gli agenti della Polizia locale, la Protezione civile e l'assessore alla Sicurezza Nicola Cannistraci.

Monselice

Paura in via Cà Oddo per un albero caduto a causa delle raffiche di vento. Avrebbe centrato in pieno un auto, ma al momento non si segnalano feriti gravi. La situazione anche in questo caso è tenuta costantemente monitorata dalle forze dell'ordine, con il prezioso servizio anche dei volontari della Protezione civile.

Fiumi e corsi d'acqua

Al momento, nonostante il fortunale stia imperversando su Padova e provincia da diverse ore non si segnalano situazioni di criticità legate a possibili rotture arginali. Tutte le aree più a rischio della provincia sono comunque tenute sotto stretta osservazione. Si ipotizza che il maltempo caratterizzato da forte vento e pioggia battente possa proseguire per tutto l'arco della giornata.