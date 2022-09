Grandine e forte vento in tutto il padovano, ma nessun danno

Oggi tra le 16 e le 17 in città, ma anche nelle aree periferiche della provincia si sono verificati fenomeni temporaleschi, senza tuttavia creare allarmi

Alle 16 il cielo è diventato nero. Si è alzato un forte vento e improvvisamente in più punti del padovano è caduta una forte grandinata. Non si registrano al momento danni o allagamenti, ma i centrali del Suem 118 e dei pompieri sono rimasti operativi pronti a qualsiasi eventienza. Da Selvazzano a Noventa, ma anche nella bassa padovana alcune strade si sono allagate rendendo il traffico caotico che è proseguito a passo d'uomo. Non si segnalano incidenti stradali. L'unico inconveniente che ha comportato l'uscita del personale del 115 è avvenuto ad Albigtnasego dove a causa del forte vento un ramo è cascato su una strada rendendo difficoltosa la viabilità, ma senza recare danni a cose e persone.