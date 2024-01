Riempie di botte la figlia minorenne che rifiuta il matrimonio combinato

Scene di ordinaria follia ieri 3 gennaio in un comune della cintura padovana. Un padre padrone ha picchiato a sangue la figlia minorenne. Il motivo di tale violenza sarebbe legato al fatto che la giovane si è rifiutata di tornare in patria per mettere in atto un matrimonio combinato. Nonostante i lividi e il volto ridotto ad una maschera di sangue l'adolescente ha avuto la forza di fuggire dalla sua "prigione" e di correre in una vicina tabaccheria dove è scoppiata a piangere e ha chiesto aiuto. Prontamente sono stati chiamati i carabinieri giunti poco dopo.

La corsa in ospedale

I militari dell'Arma hanno raccolto le confidenze della ragazzina, poi hanno chiamato il 118 e un'ambulanza del Suem ha trasportato al pronto soccorso pediatrico la giovane. Qui la ragazza è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo è arrivato in ospedale anche il padre della vittima che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ora la minorenne verrà assegnata a una casa famiglia lontana dalle grinfie del padre e potrà iniziare un nuovo percorso di vita, decidendo autonomamente sul suo futuro sentimentale. Il comune di competenza è in costante contatto con l'autorità giudiziaria e i carabinieri, disponibile a collaborare in ogni dettaglio.