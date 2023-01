Truffa alla compagnia ferroviaria tedesca: arrestato a Padova il colpevole

Accusato di frode informatica in Germania, la Squadra mobile ha arrestato ieri 21 gennaio, un nigeriano di 33 anni destinatario di un mandato di arresto europeo.

L'arresto

Richiedente protezione internazionale ed ospite di una Cooperativa di Padova, era stato oggetto nelle settimane scorse di alcuni controlli a seguito di interventi presso la struttura dove alloggiava in quanto lamentava scarsa qualità e quantità del cibo. Non solo, il mese scorso, i poliziotti lo avevano controllato, anche più volte, in una Sala Scommesse di via della Croce Rossa. I giorni scorsi il collaterale S.I.RE.N.E. Germania ha diffuso le ricerche del medesimo nominativo. Non è stato dunque difficile ai poliziotti, proprio in virtù dei precedenti controlli, riuscire a rintracciare l’uomo per arrestarlo.

La vicenda

Durante un periodo trascorso a Rosenheim, il nigeriano si sarebbe dedicato al trading online, acquistando “fraudolentemente” numerosi biglietti autentici della compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, utilizzando vale a dire account di posta elettronica registrati con identità false e dati di carte di credito reperiti ed acquistati per pochi euro sul Darknet. Biglietti che in parte avrebbe utilizzato lui stesso, ma che per la maggior parte avrebbe rivenduto a clienti terzi che dietro compenso impartivano gli ordini di acquisto tramite intermediari e che pertanto confidavano nella legittimità dell'origine dei biglietti stessi. Così facendo avrebbe in poco tempo provocato alla Deutsche Bahn una perdita pari a circa 66mila euro. L’uomo è stato ristretto nel carcere di Padova in attesa delle procedure di consegna.