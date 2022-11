Allarme maniaco a bordo: arrivano i poliziotti e lo portano in Questura

Allarme maniaco sul tram. La segnalazione è arrivata oggi pomeriggio, 26 novembre alla centrale operativa del 113. Secondo quanto ricostruito, in un momento in cui il tram era affollato di signore l'esibizionista ha posto in essere comportamenti espliciti a sfondo sessuale che ha creato il disagio e il malcontento dei presenti.

I fatti

Gli agenti della sezioni Volanti grazie alle informazioni raccolte sono arrivati nel punto esatto dove transitava il tram. A quel punto sono saliti sul mezzo e hanno identificato il sospettato. Si tratta di un uomo di 59 anni originario del Senegal che, a detta di alcuni testimoni, si toccava le parti intime di fronte alle signore presenti sul tram. E' stato prelevato e accompagnato negli uffici della Questura. Qui al termine delle formalità di rito è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e allo stesso tempo è stato aggravato del provvedimento di daspo urbano. Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine.