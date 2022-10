Flashmob a palazzo Moroni a difesa della libertà delle donne iraniane

Flashmob di +Europa nel cortile di palazzo Moroni a Padova. La manifestazione pacifica si è svolta oggi, 15 ottobre, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Tra i promotori dell’iniziativa il gruppo di +Europa Padova, guidato dal coordinatore provinciale Alberto Ruggin e Anna Lisa Nalin della segreteria nazionale di +Europa. Hanno presenziato al flashmob alcuni giovani iraniane e iraniani che si trovano a Padova.

I fatti

La statua della Vecchia Padova è stata dapprima coperta con un velo nero e poi s-velata dagli attivisti del gruppo di +Europa Padova, così come l’oppressivo regime dell’Iran copre le donne soffocandone diritti, desiderio di giustizia e di una vita serena.

La scelta

La statua, emblematicamente collocata nel centro civico della città, è stata scelta perché simbolo del cuore aperto di Padova, città da sempre all’avanguardia sui temi del multiculturalismo, dell’integrazione, dell’inclusione e dell’innovazione. Simbolo insomma di quella patavina libertas che risuona nel motto dell’Ateneo padovano, ma che nell’Iran moderno viene tanto tragicamente negata alle donne e al popolo tutto.

La premessa

La morte della ventiduenne Mahsa Amini avvenuta il 13 settembre scorso mentre era in arresto a Teheran per non aver nascosto completamente i capelli sotto lo hijab è stata la scintilla che ha fatto esplodere in tutto il Paese manifestazioni di protesta di giovani iraniane e iraniani, affiancati da una parte importante della società civile: una rivolta spontanea, che ogni giorno paga pesanti tributi di sangue. I manifestanti non possono più sopportare l’oppressiva teocrazia degli Ayatollah e rischiano la vita sperando in un futuro più libero.