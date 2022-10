Cede la droga ad assuntore in stazione: arrestato in flagranza

Ieri mattina, 5 ottobre, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, durante un servizio di osservazione nell'area della stazione ferroviaria, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 37 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'attività si è sviluppata in via Tommaseo.

I fatti

Nel corso di un servizio di osservazione in zona stazione, i poliziotti lo hanno notato mentre effettuava un rapido scambio di mani con un uomo italiano, avvicinatosi al pusher poco prima. Bloccati immediatamente entrambi, l’acquirente italiano ha consegnato agli investigatori 3 dosi di marijuana. E' stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. A seguito di perquisizione, il pusher è stato invece trovato in possesso di un involucro di nylon con marijuana all’interno, oltre a un portaocchiali contenente 15 dosi della medesima sostanza. e la somma di 30 euro. Accompagnato in Questura, il trentasettenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva del divieto di dimora in provincia di Padova. Essendo irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le pratiche per la sua espulsione.