Cade un ramo, bambina salva per miracolo grazie alla maestra "eroe"

Attimi di grande paura ieri, venerdì 3 maggio, alla scuola dell’infanzia San Lorenzo nel popoloso quartiere Arcella a Padova, che da inizio anno ospita anche i bambini sia dell'asilo nido che della scuola materna “Il Trenino”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un arbusto è crollato nel giardino dell’asilo, con una bimba che è stata sfiorata ma che si è salvata grazie all’intervento di una maestra. Un intervento miracoloso di fatto. Senza l'intuito della maestra, come riporta il Corriere del Veneto, con tutta probabilità la cronaca della vicenda avrebbe assunto connotati ben più tragici.

Albero caduto

Il dramma è stato sfiorato intorno alle 11: le forti piogge di giovedì hanno inzuppato il terreno, e l’albero è lentamente caduto al suolo. Un bambino si è accorto di quanto stava accadendo e si è tolto in tempo, mentre una bambina è stata presa all’ultimo istante da un’attenta maestra, con un ramo che ha sfiorato il viso della piccola senza però ferirla. Antonio Bressa, assessore al Verde del comune di Padova, ha commentato così l’accaduto: «È franato questa sorta di grosso cespuglio a causa delle condizioni del terreno sottostante che, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, ha perso stabilità e si è sostanzialmente rovesciato su se stesso. Una bambina è stata sfiorata, ma nessuno si è fortunatamente ferito: alla luce di quanto occorso è utile tornare a sensibilizzare non solo gli operatori delle scuole ma tutti i cittadini, perché dopo un'ondata di maltempo come quella di giovedì occorre sempre avere la massima prudenza. Avevamo parzialmente potato proprio nelle scorse settimane quell'arbusto, che ora è stato rimosso dai tecnici comunali».