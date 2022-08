«La politica tenga a cuore le esigenze del mondo della sanità»

Il delinearsi delle candidature in vista delle prossime elezioni crea preoccupazione nell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Padova. Lo scacchiere che si sta profilando all’orizzonte che vede l’arrivo di candidati esterni al Veneto, le mancate candidature o conferme, o addirittura l’allontanamento, di alcuni candidati dal territorio, fa presagire una situazione di estrema delicatezza nei rapporti tra la Professione e il mondo politico, rapporti che sono sempre stati cordiali, collaborativi, proficui, attenti alle rispettive competenze nell’esclusivo interesse dei cittadini di cui l’Ordine dei Medici è garante.

«I rapporti dell’Ordine con le Istituzioni - commenta Domenico Maria Crisarà, presidente dell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova - sono sempre stati cordiali e collaborativi; abbiamo sempre potuto guardare alla classe politica dirigente nella certezza di un dialogo aperto con interlocutori preparati e consapevoli delle necessità del nostro territorio; pronti a porsi a nostro fianco per risolvere le situazioni più delicate riguardanti lo svolgimento della nostra Professione, in particolare in questi due anni difficilissimi di pandemia».

E ancora: «Abbiamo necessità di interlocutori pronti ad una risposta veloce ed efficace alle nostre richieste; profondi conoscitori del nostro territorio e delle esigenze della nostra popolazione; disponibili ed aperti ad un dialogo nella continuità di rapporti consolidati da anni di reciproca collaborazione e stima. Per questo chiediamo alle? compagini politiche di orientare le proprie scelte nel posizionamento delle candidature, mettendo al primo posto le esigenze dei territori e dei cittadini».