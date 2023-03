Dopo l'investimento la Citroen C1 di Salmaso si è fermata

A distanza di quaranta giorni dall'incidente stradale che è costato la vita al bancario Fabrizio Copetti 55 anni, ci sono sviluppi sull'indagine che ha portato all'investimento dell'uomo risultato poi mortale a seguito delle ferite riportate.

Le novità

Domani 16 marzo il pm Giorgio Falcone affiderà l'incarico ad un perito per analizzare l'auto di Michele Salmaso, l'uomo che nel tardo pomeriggio del 6 febbraio al volante della sua utilitaria all'altezza dell'incorcio tra via Avanzo e via Plebiscito ha investito il professionista. Verrà inoltre effettuata una perizia per ricostruire il più possibile nel dettaglio l'incidente.

L'importanza della videosorveglianza

Un occhio elettronico presente nella zona dell'investimento ha ripreso la Citroen C1 di Michele Salmaso che, subito dopo aver impattato contro il corpo di Fabrizio Copetti, blocca la sua vettura. Lo stesso Salmaso poche ore dopo essere stato identificato dalla Polizia locale aveva riferito questo dettaglio. A suo dire, sentito dagli inquirenti, aveva urtato un cartello della segnaletica stradale e non un uomo.