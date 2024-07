Colpisce la moglie con un bicchiere alla tempia, denunciato marito violento

Ha lanciato un bicchiere addosso alla moglie colpendola alla tempia. La donna, spaventata e dolorante è andata dai carabinieri. E' emersa in sede di denuncia una situazione di violenza domestica che va avanti da parecchio tempo e ha spinto i militari dell'Arma ad intervenire in maniera energica. I carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un cittadino italiano di 76 anni residente a Padova.

La cronaca

I fatti si sono svolti nella serata del 12 luglio, quando la donna un’italiana di 75 anni, si è presentata al comando di Prato della Valle in stato di agitazione e con un evidente ematoma alla tempia destra, riferendo di essere stata colpita al volto da un bicchiere lanciato dal marito, al termine di una lite, scaturita per futili motivi. Immediatamente è stato chiamato il 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticato un trauma facciale guaribile in 8 giorni. La mattina successiva la 75enne è ritornata in caserma per formalizzare querela contro il marito, evidenziando che l’episodio del giorno prima, non è statp occasionale, ma indicatore di una condotta violenta che perdura, oramai, da parecchio tempo.

Un passato burrascoso

Infatti la vittima ha narrato di alcuni episodi, in cui il marito avrebbe usato violenza nei suoi riguardi, proferendo anche minacce di morte. Particolare questo, che ha convinto gli uomini dell’Arma, a procedere al ritiro cautelativo di tutte le armi: 3 pistole, 2 carabine, 6 fucili, 2 canne, 1 sciabola e svariate munizioni, in possesso, e regolarmente denunciate dal 76enne, il quale dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di Padova del reato di maltrattamenti in famiglia.