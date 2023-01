Accusato di rapina fugge dalla comunità: arrestato minorenne

Scappa da una comunità per minorenni. Una rapina alle spalle, finisce in carcere dopo un rocambolesco arresto. Nei guai un minorenne extracomunitario. E' successo nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio. Protagonisti dell'attività sono stati i carabinieri della Radiomobile di Padova.

La vicenda

Ieri pomeriggio i militari dell'Arma dopo un'indagine lampo, hanno rintracciato un minore a cui è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i Minorenni di Venezia. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per una rapina, secondo l'accusa si è allontanato dalla comunità facendo perdere le proprie tracce. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di arrivare ad una abitazione di Padova di via Mainello di proprietà di una donna di 23 anni di Napoli. Qui il minorenne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, anche con l'aiuto di un conoscente tunisino di 25 anni presente in casa, non ha esitato a colpire i carabinieri con calci e pugni. Missione fallita visto che alla fine il giovane è stato reso inoffensivo. Il tunisino che aveva fatto di tutto per ostacolare l'operato delle forze dell'ordine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai è finita anche la padrona di casa che aveva finto lo smarrimento della sua scheda sim dello smartphone e l'aveva data al latitante. La donna dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Terminati gli atti, il minorenne fuggito dalla comunità è stato associato all'istituto penitenziario per minorenni di Bologna a disposizione dell'autorità giudiziaria.