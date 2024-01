Crisi sentimentale, accoltellato al petto da una ragazza minorenne

Colpito al petto da una o più coltellate nel cuore della notte tra l'11 e il 12 gennaio. Un ragazzo di 26 anni si trova adesso, 12 gennaio in sala operatori di Cardiochirurgia dell'ospedale di Padova. A soccorrerlo sono stati i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'automedica. Da quanto si è appreso il giovane sarebbe stato attinto da almeno un fendente al torace. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri.

Le indagini

Non è facile ricostruire la vicenda e le ragioni dell'aggressione. Sono stati sentiti alcuni ragazzi che al momento dell'aggressione si trovavano con il ferito. Sul fronte indagini non viene al momento esclusa alcuna ipotesi. Saranno infine decisive le prossime ore post operatorie per conoscere tempistiche e margini di recupero del ventiseienne. I tre amici che erano con lui, due donne e un uomo, sentiti a lungo dai carabinieri. Dopo un lungo interrogatorio una delle due ragazze, appunto minorenne, avrebbe fatto le prime ammissioni, riconducendo il tutto ad una lite per motivi sentimentali. Della vicenda, in attesa di avere un quadro definitivo dall'ospedale, è stata messa al corrente la Procura per i minorenni di Venezia.