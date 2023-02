Con la scusa della "pipì" evade dalla cella di sicurezza

Venerdì 3 febbraio un minorenne tunisino classe 2006 noto alla giustizia è stato fermato a Padova dagli agenti della Polizia locale. A seguito dell'accertamento il giovane è stato portato al comando di via Liberi all'Arcella e tenuto in cella di sicurezza. Ieri, domenica, doveva essere trasferito in una struttura per minori di Roma, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La fuga

Ebbene, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe riferito di dover andare alla toilette, ma di fatto era tutta una scusa per fuggire. Subito dopo l'allarme sono partite le ricerche dell'evaso, ma al momento il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. Potrebbe essere ancora nei paraggi ospite di qualche connazionale, ma potrebbe essere salito su un treno per defilarsi definitivamente. Da quanto si è appreso, al momento della fuga dalla cella di sicurezza era vestito con un maglione verde, un paio di pantaloni grigi e non aveva scarpe. Presenta una ferita ad una gamba frutto di un recente incidente. Per ovvi motivi tutte le forze di polizia padovane e non solo hanno ricevuto la nota di rintraccio.