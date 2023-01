Furto di monete preziose a Modena: la refurtiva rinvenuta a Correzzola

La Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con il personale della Questura ha recuperato e sequestrato la refurtiva rubata dieci giorni fa a Modena nel corso del Convegno filatelico numismatico ?Mutina 2023?. Stiamo parlando di monete antiche d'oro e d'argento per un valore complessivo che supera i 50 mila euro. Tra queste anche esemplari del XVI e XVII secolo. Il rinvenimento è avvenuto ieri, 25 gennaio a Correzzola. Nei guai è finito un uomo di mezza età che all'interno della sua abitazione è stato trovato in possesso del "tesoretto".

Il furto

Al termine del convegno in Emilia Romagna, la vittima si è recata alla sua auto per tornare a casa con i cofanetti contenenti le preziose monete. La sua auto non è partita per un problema alla batteria. Uno sconosciuto, rivelatosi poi il ladro, si è offerto di aiutarlo. In buona fede la vittima ha accettato la collaborazione. Mentre il proprietario dell'auto era distratto, un secondo malvivente è entrato nell'abitacolo e ha portato via le monete. Poi la coppia si è defilata facendo perdere le proprie tracce. Al derubato non è restato altro che formalizzare regolare denuncia a carico di ignoti per il furto. Non ci sono conferme esatte, ma secondo l'accusa è probabile che la batteria della vittima fosse stata manomessa dagli stessi ladri per poi concretizzare l'azione criminosa.

La coincidenza

Ieri i finanzieri e personale della Questura, su coordinamento della Procura, hanno effettuato una perquisizione a Correzzola a carico di due persone che devono rispondere di ricettazione e trasferimento fraudolento di valori, nello specifico riguardo alle modalità di acquisto della casa. Durante la perquisizione, casualmente, a carico di uno dei due indagati, sono state rinvenute delle monete di cui il proprietario non è stato in grado di spiegarne la provenienza. Le Fiamme Gialle, coordinate dal tenente colonnello Antonio Marco Antonucci, hanno effettuato accertamenti per capire se recentemente vi fossero state denunce di furto di questo specifico materiale. Ebbene, è spuntata la denuncia formalizzata a Modena dieci giorni fa e la vittima ha confermato nel dettaglio che quegli oggetti di valore erano proprio i suoi. Il tutto è stato quindi sequestrato e all'indagato di Correzzola è stata accollata un'ulteriore denuncia per ricettazione. La vittima del furto non ha riconosciuto nell'uomo denunciato l'autore del furto, segnale questo che il ricettatore avrebbe ricevuto da terzi la merce e in tempi rapidi l'avrebbe rivenduta a collezionisti senza scrupoli.