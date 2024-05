Vede la pattuglia e fugge in monopattino: preso

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova ieri 22 maggio hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un 32enne di Bologna residente in città, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio quando l’equipaggio durante servizio perlustrativo, in transito in via Santa Maria Assunta è stato attirato dall’atteggiamento sospetto di un uomo che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi velocemente a bordo di un monopattino elettrico.

L'attività

Fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro di hashish di 0,84 grammi. Da successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti nascosti all’interno di alcuni barattoli, tre blocchi della medesima sostanza del peso complessivo di 60 grammi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Indagini in corso per ricostruire il volume d'affari che l'indagato era riuscito negli ultimi tempi a crearsi.