Si sente male in montagna, ventiduenne elitrasportata in ospedale

Brutta avventura domenica 2 ottobre per una ragazza padovana di 22 anni. Il tempestivo allarme lanciato ai numeri d'emergenza da suo padre ha evitato che la situazione potesse diventare ulteriormente problematica

I fatti

Dopo le 16,30 l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione monte Baldo per andare in aiuto di una giovane escursionista che si era sentita male e a seguito del malore è caduta rovinosamente a terra. A dare l'allarme è stato suo padre che era in sua compagnia e stava percorrendo il sentiero non distante da Malga Novenzza ad un'altitudine di 1.600 metri. Una volta individuata la zona dell'emergenza, un tecnico dell'elisoccorso si è calato con un varricello di 10 metri e ha agganciato la ragazza ferita. La padovana è stata trasportata all'ospedale di Negrar per tutti gli accertamenti clinici del caso. Le sue condozioni sono rassicuranti. Nel frattempo il padre, terminata l'opera di soccorso alla familiare, è rientrato autonomamente alla base.