Si "sfama" al supermercato senza pagare e prende a morsi l'addetto alla sicurezza

Lunedì pomeriggio, verso le 16.30, un 26enne di origine pakistana residente nel Vicentino e già noto alle forze dell'ordine per episodi di ubriachezza molesta, è entrato nel supermercato Aldi di Thiene e senza troppa preoccupazione si è preso alcune pizzette e le ha mangiate senza prima passare alle casse.

Il suo atteggiamento non è però passato inosservato e l'addetto alla sicurezza del market l'ha avvicinato facendogli presente che non poteva girare per le corsie del market, arraffando alimenti senza poi pagarli.

Parole che, come riporta Vicenza Today, non sono state gradite dal 26enne che ha quindi reagito prendendo a morsi l'addetto alla sicurezza, un 53enne nigeriano residente a Padova. Ne è nata una collutazione e sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia Locale Altovicentino. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni mentre l'addetto alla sicurezza si è fatto refertare solo a fine turno, riservandosi di sporgere denuncia dell'accaduto.