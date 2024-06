«Vogliamo conoscere le cause del decesso della nostra cara Vera»

In attesa dei risultati dell'autopsia, la famiglia Slepok vuole solo conoscere le cause della morte di Vera. In una nota la famiglia ha riferito: «Riguardo alle notizie giornalistiche apparse in questi giorni in numerosi media informativi, la famiglia Slepoj tiene a precisare che è proprio interesse conoscere le cause dell’improvviso decesso di Vera Slepoj e pertanto, attraverso un esposto, ha investito della questione l’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. Ogni congettura che sta circolando, riguardo a motivi e cause che hanno portato la famiglia a tale scelta, in questo momento non può essere considerata plausibile, perché solo dopo gli accertamenti che deriveranno dall’esame post mortem, si potrà avere contezza delle cause che hanno portato al decesso della psicoterapeuta».

La famiglia Slepoj seguita da un legale

«È comprensibile l’interesse pubblico circa la nostra dolorosa vicenda, vista anche la notorietà della nostra congiunta e la famiglia Slepoj ringrazia tutti i giornalisti che stanno facendo in modo encomiabile il loro lavoro. Tuttavia, chiediamo di attendere gli esiti degli accertamenti in corso, gli unici che potranno chiarire i fatti al di là di ogni congettura. Si comunica, altresì, che è stato dato incarico all’avvocato Massimo Munari di tutelare la famiglia nella gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria e con i mass media. Infine, si precisa che i funerali saranno celebrati solo dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e del relativo svolgimento sarà data tempestiva comunicazione. Presumibilmente gli stessi avranno luogo nel pomeriggio di venerdì 28 giugno».