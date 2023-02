Trovato a terra in fin di vita, muore poco dopo il ricovero: è giallo

Omicidio o auto pirata? Giallo nel tardo pomeriggio odierno lungo via Avanzo non distante da via Plebiscito. E' stato rinvenuto a terra un uomo italiano di 55 anni privo di conoscenza. L'allarme è giunto ai numeri d'emergenza. In pochi minuti sul luogo del rinvenimento sono arrivati i sanitari del Suem 118, la Polizia locale e i Vigili del fuoco che hanno illuminato a giorno l'area per consentire agli operatori di indagare sull'accaduto e soccorrere il ferito. La persona ferita è stata trovata in condizioni disperate. Dopo essere stato intubato, l'uomo è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. Nonostante le cure tempestive, il suo cuore ha smesso di battere.

L'allarme e le indagini

La telefonata ai numeri d'emergenza è arrivata stasera, 6 febbraio attorno alle 19,30. Sarebbe stato un pedone in transito a trovare la persona a terra priva di sensi e a chiedere aiuto. Dalle prime indagini le ferite presenti sul corpo del padovano potrebbero essere compatibili sia con un investimento da parte di un auto, ma anche con un pestaggio. La seconda ipotesi al momento è la più accreditata. Più remota, ma non da trascurare l'ipotesi che il 55enne sia stato abbandonato sul ciglio della strada alla rotatoria tra via Avanzo e via Plebiscito da un auto in transito che poi si è data a precipitosa fuga. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza comunale. Gli agenti le stanno scandagliando per trovare possibili elementi utili alle indagini. I sanitari che fin da subito hanno preso in cura la vittima, hanno fatto di tutto per salvarlo. L'area a cavallo tra l'Arcella e il Plebiscito è setacciata palmo a palmo dalle forze dell'ordine. Nel caso infatti si sia trattato di una brutale aggressione, è fondamentale rintracciare quanto prima il colpevole.