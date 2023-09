Infarto dopo la sfida di softair, muore dopo un giorno di agonia

E'spirato dopo neppure 24 ore dal ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stato trasportato in elicottero dal Suem 118 domenica scorsa, in condizioni molto gravi, dopo essere stato colpito da un infarto che gli è stato fatale. Non ce l'ha fatta Manuel Marcolino, 45 anni nativo di Padova ma residente a Vicenza, vittima di un malore mentre si trovava nella zona di Borso del Grappa con alcuni amici, per partecipare ad una sfida di softair. Durante la partita l'uomo aveva avvertito un mancamento, decidendo di raggiungere l'agriturismo De Lucchi per chiedere aiuto: qui il 45enne è crollato a terra ed è stato soccorso subito da un infermiere che si trovava nei paraggi e ha subito avviato le pratiche di rianimazione. Manuel Marcolini è stato poi affidato a medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno poi trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.

La tragica scomparsa del 45enne ha lasciato sotto choc gli amici che si trovavano con lui domenica scorsa: insieme avevano raggiunto il Monte Grappa, in particolare un'area dedicata al gioco poco sopra Campo Croce. Qui il gruppo, indossate le protezioni e imbracciato i fucili ad aria compressa, si sono sfidati in una simulazione di guerra. Durante la sessione di gioco Manuel Marcolino, poco dopo le 11.30, ha percepito qualcosa che non andava, un malessere che ipotizzava passeggero e per questo aveva deciso di interrompere la partita. Purtroppo la situazione, con il trascorrere dei minuti, è precipitata fino a quando l'uomo ha perso i sensi ed è crollato a terra. II primo ad intervenire è stato un infermiere che si trovava nell'agriturismo per pranzo. Nel frattempo è stato mobilitata Pedemontana emergenze Pdv e il Suem di Crespano. La tempestività dei soccorsi sembrava aver stabilizzato le condizioni del 45enne che purtroppo è spirato il giorno seguente. Marcolino viveva con la famiglia a Vicenza, in via Divisione Julia.