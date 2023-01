A 84 anni si spegne il cuore buono di don Savino Faggin

Lutto nella diocesi di Padova. All'età di 84 anni è morto don Savino Faggin. Il decesso è avvenuto venerdì 20 gennaio all'opera della Provvidenza di Sarmeola.

Chi era

Il sacerdote è nato a Padova il 10 marzo del 1938, tra meno di due mesi quindi avrebbe festeggiato 85 anni. L'8 luglio 1962 diventa presbitero. Nell’autunno 1964 inizia l’insegnamento nel Seminario Minore per le classi medie e dopo qualche mese riceve anche l’incarico di cooperatore festivo a Piovene. Nell’agosto 1966 è nominato insegnante al Collegio vescovile Atestino e subito dopo anche cooperatore festivo a Valbona. Nel frattempo, nel 1968, arriva la laurea in Lettere e filosofia con una tesi in storia del cristianesimo e il massimo dei voti. Nel novembre 1971 diventa parroco di Prà di Botte, pur continuando la docenza all’Atestino. Nel settembre 1977 è inviato a Mejaniga come parroco e vi resta fino al settembre 1991, quando viene mandato come parroco a Villaguattera. Incarico che conclude nel maggio 2020, prima del trasferimento all’Opera della Provvidenza di Sarmeola per le condizioni di salute non più ottimali. Nel novembre 2017 era stato nominato Cappellano di Sua Santità. La salma di don Savino sarà portata nella chiesa di Villaguattera mercoledì 25 gennaio, alle 16, per la preghiera della comunità. Le esequie saranno celebrate del vescovo Claudio giovedì 26 gennaio alle 10, nella chiesa dell’Opera della Provvidenza. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, dove don Faggin è rimasto come sacerdote dal 1977 al 1991, ha ricordato il prete scomparso: «Una presenza buona, animata da una fede incredibile. Il suo è stato un servizio pastorale che ha lasciato il segno e il ricordo in molti di noi».