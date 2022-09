Jose Roviro Lopez e Sayda Yadis Arteaga ospiti in municipio a Padova

L’assessore del comune di Padova Francesca Benciolini oggi 17 settembre, ha incontrato Jose Roviro Lopez e Sayda Yadis Arteaga in municipio a Padova. All'incontro hanno presenziato anche Elisabetta Roetta, vicesindaco di Montegrotto Terme, esponenti dell'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò e le associazioni della rete “in difesa di”. In questi giorni sono in Europa accompagnati da Operazione Colomba quali rappresentanti della Comunita di Pace di San Josè de Apartado, già incontrata nel 2019. Una comunità che vive i valori della solidarietà, della partecipazione e della nonviolenza nel difficile contesto colombiano. Il Comune di Padova, con il nodo padovano della rete “In difesa di”, li sostiene.