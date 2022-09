Irregolarità nell'etichettatura degli alimenti: mano pesante dei Nas

Continua l'intensa attività dei carabinieri del Nas di Padova, tesa a tutelare la salute della collettività. Ieri, 21 settembre, i militari hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un esercizio commerciale che somministra alimenti in via Madonna della Salute. Ebbene, i carabinieri coordinati dal neo comandante Massimo Andreozzi hanno riscontrato irregolarità nell'etichettatura di alcuni prodotti in vendita. Questo dettaglio non da poco ha comportato una sanzione amministrativa ai danni del titolare del negozio per complessivi 2mila euro. La vicenda potrebbe non chiudersi qui. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare possibili responsabilità penali per frode in commercio legate all'etichettatura dei prodotti alimentari