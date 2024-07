Negozi etnici nel mirino: fioccano multe e denunce

Prosegue senza sosta l'attività dei carabinieri del Nas di Padova tesa a salvaguardare la salute degli utilizzatori finali di bevande e alimenti. A cavallo tra il 15 e il 18 luglio i militari del Nucleo antisofisticazione e sanità con i colleghi dell'ispettorato del Lavoro, hanno avviato hanno avviato una serie di controlli a tappeto in varie parti della città in particolar modo su attività etniche di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. I controlli nello specifico hanno riguardato negozi di via Trieste, via Tommaseo, del centro e del quartiere Chiesanuova. Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali e per cinque di loro sono state accertati violazioni sia amministrative che penali. Conti alla mano i vari controlli hanno portato a sanzioni per complessivi 16.400 euro.

Il dettaglio dell'operazione

In particolare in tre esercizi etnici, i militari del Nas hanno accertato carenze igienico sanitarie e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo Haccp, erogando a carico dei rispettivi legali rappresentanti sanzioni amministrative. In altri due esercizi etnici, i militari del Nil, hanno accertato violazioni amministrative e penali per impiego di personale non in regola, e denunciato in stato di libertà il titolare di altra attività per aver impiegato personale in mancanza di corsi di formazione di sicurezza in favore dei dipendenti e la mancata nomina del medico competente. L'attività proseguirà senza sosta per tutto il corso dell'estate.