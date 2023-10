I Nas stangano due ristoranti in città: multe per 6mila euro

Continua l’attività ispettiva da parte dei carabinieri del Nas di Padova negli esercizi pubblici dedicati alla somministrazione di cibi e bevande, al fine di salvaguardare la salute dei consumatori. In questo contesto i militari, durante la giornata di martedì 18 ottobre, hanno sanzionato amministrativamente i titolari di due ristoranti italiani:il primo alla Stanga, il secondo all'Arcella. Per le irregolarità riscontrate in entrambi i locali è stata informata l’autorità sanitaria competente. Controlli di questa natura proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.

I locali

Il primo in zona Stanga, a cui è stata contestata l’errata attuazione delle procedure di autocontrollo, la mancata revisione del piano H.A.C.C.P. in relazione all’attività accertata e la mancata esposizione al pubblico all’esterno del locale dei prezzi. E' stato così sanzionato con una multa di 2mila euro. L’altro locale oggetto degli accertamenti dei militari, situato all'Arcella, è stato sanzionato per non conformità riconducibili all’omessa? predisposizione delle procedure afferenti la comunicazione degli allergeni e sostanze che provocano intolleranze alla clientela, mancata predisposizione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.: tutto questo si è trasformato in sanzioni amministrative per 4mila euro.