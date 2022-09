/ Riviera dei Ponti Romani

Scoperta cucina "abusiva": grossi guai per un bar del centro

Il blitz dei Nas è andato a segno venerdì in riviera Ponti Romani. Il gestore, pur non avendo le autorizzazioni, esercitava l'attività di ristorazione come un vero e proprio ristorante. Multa di 10mila euro