Cucina non in ordine, il Nas multa uno stand al parco della Musica

Nel corso dell'ultima serata del Beer Festival 2022 che è andato in scena al parco della Musica di via Venezia a Padova è arrivata la visita del personale militare del Nas (Nucleo antisofisticazione).

I fatti

I carabinieri il 26 settembre hanno effettuato un'ispezione ad un pubblico esercizio itinerante, accertando carenze igienico sanitarie nella cucina allestita per l'occasione. Terminata l'attività di controllo, il Nas ha elevato una multa al responsabile dello stand e al suo legale rappresentante di mille euro. I multati sono residenti entrambi in provincia di Latina. Hanno provato in tutte le maniere a spiegare le proprie ragioni, ma le loro parziali giustificazioni non sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.

L'evento

Arrosticini & IPA vs APA al Beer Festival 2022 si è svolto al Parco della Musica dal 21 al 26 settembre, richiamando centinaia di visitatori e riscuotendo un grande interesse da parte della collettività.