"Ritoccavano" la data di scadenza degli alimenti: nei guai due commercianti

Manomettevano le date di scadenza dei prodotti in vendita. Ieri, 12 ottobre, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) di Padova hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un negozio di generi alimentari in pieno centro storico a Padova all'altezza delle Piazze. Precedenti servizi ispettivi effettuati avevano infatti creato più di un dubbio al personale operante.

I fatti

Ebbene, analizzando alcuni prodotti posti in vetrina i militari hanno potuto constatare come parte della merce preconfezionata e pronta per essere venduta, presentasse la data di scadenza ritoccata. Messi di fronte alle proprie responsabilità i gestori non hanno fornito spiegazioni esaustive su questa grave irregolarità. Nei guai sono così finiti i due soci della rivendita rispettivamente di 56 e 68 anni che dopo essere stati identificati, sono stati denunciati in concorso per frode in commercio. L'attività dei carabinieri del Nas proseguirà senza sosta al fine di tutelare la sicurezza della collettività e possibilmente incastrare tutti coloro che a dispetto di regole ben precise, metto in atto comportamenti che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare della popolazione.