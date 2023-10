Quattro locali multati dai Nas per oltre 11 mila euro di verbali

Controlli a raffica dei carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Padova impegnati nel sempre più delicato compito di vegliare sulla salute pubblica attraverso la vigilanza sulla genuinità delle sostanze alimentari, e con il ritorno alla normalità dell’epoca post-covid, che vede una maggior fruizione dei locali pubblici da parte dell’utenza, ha incrementato il monitoraggio dei locali al fine di accertare il pieno rispetto delle normative in ambito sanitario. Questo genere di accertamenti proseguirà senza sosta in tutti i locali di competenza dei Nas di Padova con il fine ultimo di tutela la sicurezza degli utilizzatori finali degli alimenti.

Gli accertamenti

A cavallo tra il 7 e l'otto ottobre a Padova presso due locali in pieno centro i militari hanno sanzionato i rispettivi titolari per un importo di 5.500 euro per mancata attuazione dei piani di controllo e tracciabilità dei cibi e per la mancata comunicazione degli allergeni. Sempre a Padova presso un esercizio etnico gestito da cinesi di via Tommaseo, i militari hanno sanzionato il legale rappresentante con una multa di 4.400 euro, per accertate carenze igienico-sanitarie, per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e per l'omessa apposizione delle informazioni obbligatorie delle sostanze causa di allergia e intolleranza. A Camposampiero, infine, presso un esercizio di somministrazione alimenti e bevande gestito da cinesi, i militari hanno sanzionato il legale rappresentante con una multa di mille euro per accertate carenze nei requisiti d’igiene dei prodotti alimentari.