Mense scolastiche, un "mare" di violazioni scoperte dai Nas

I Nas (nucleo anti sofisticazione) di Udine hanno denunciato in concorso sette persone tra Padova, Udine e Milano per inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, nella forma aggravata avendo come oggetto sostanze alimentari. Le denunce arrivano a seguito di nove perquisizioni effettuate oggi alle prime luci dell'alba, 30 giugno. Coinvolta anche la provincia di Padova con tre perquisizioni e due persone denunciate. L'attività, coadiuvata dai militari dei Nas e dei comandi provinciali territoriali competenti, è arrivata al termine di una prima fase di indagini coordinate dalla Procura di Udine. Si è andati ad indagare su persone che a vario titolo collaborano con una società di ristorazione collettiva multinazionale alla quale diversi comuni del Friuli hanno affidato in appalto il sercizio di ristorazione delle scuole dell'infanzia ed elementari. L'indagine dei carabinieri del Nas, attraverso le numerose ispezioni svolte nelle mense delle scuole e l'analisi dei documenti di gara e delle forniture delle derrate alimentari ed attrezzature, ha consentito ad oggi di raccogliere elementi indicativi di una continua e generalizzata violazione delle clausole di appalto relative ad aspetti essenziali dei servizi affidati alla società multinazionale