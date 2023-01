Condizioni igieniche imbarazzanti: chiuso dai Nas ristornate in zona industriale

I carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) di Padova, impegnati in costanti servizi a tutela della sicurezza della collettività, ieri 10 gennaio, hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un ristorante di viale della Navigazione Interna nella zona industriale di Padova. Fin da subito gli operatori si sono trovati di fronte ad un quadro igienico sanitario preoccupante per la salute dei clienti del locale.

Multe e sospensioni

I militari, con la collaborazione del personale dell'Ulss 6 Euganea, hanno accertato gravi carenze igieniche, irregolarità nella gestione delle derrate alimentari ed esercizio di attività di ristorazione non autorizzata. Tutto questo ha comportato per i gestori dell'esercizio commerciale multe per complessivi 5mila euro. Oltre all'ammenda le gravi irregolarità emerse hanno comportato la sospensione dell'attività. I provvedimenti sono stati contestati al legale rappresentante del ristorante, un cittadino cinese. Il locale oggetto dei controlli è un punto di riferimento per decine di clienti che lavorano nell'area industriale e al centro Ingrosso Cina. Questo tipo di controlli verrà proposto a cadenza sempre più frequente in tutti i locali della provincia di Padova.