Blitz dei Nas al market cinese in pieno centro: sequestri e maxi multa

I carabinieri del (Nas) Nucleo Antisofisticazione di Padova hanno effettuato il 21 settembre un accertamento all'interno di un negozio gestito da un cittadino cinese in via Trieste. Obiettivo del personale militare coordinato dal capitano Massimo Andreozzi era quello di effettuare le opportune verifiche su prodotti che, se non a norma, potrebbero nuocere alla salute dei fruitori.

I fatti

Ebbene, dall'ispezione sono spuntate 200 confezioni di cosmetici, integratori alimentari e alimenti risultate prive delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana come previsto dalle normative speciali. Gli articoli non a norma sono stati dunque sequestrati, mentre il gestore del market è stato multato con un verbale di 6.300 euro. L'attività dei Nas su tutto il territorio padovano proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di garantire la sicurezza della collettività e togliere dal mercato prodotti potenzialmente nocivi alla salute.