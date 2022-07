La movida dei "Navigli" sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine

La movida padovana sotto la lente d'ingrandimento delle forze di Polizia. La task force è scattata mercoledì sera, 20 luglio 2022, e si è protratta fino a tarda notte tra i chioschi dei Navigli del Portello a Padova. Sono stati controllati sette punti di ristoro, con l'identificazione di 34 persone tra lavoratori e addetti alla sicurezza. Non sono mancate le sanzioni. Nello specifico all'interno di un chiosco gli agenti hanno rilevato la mancanza dell'etilometro e del cartello di divieto di somministrazione alcolici ai minori che ha portato ad una sanzione amministrativa complessiva di 650 euro. La squadra interforze ha effettuato anche un controllo all'associazione organizzatrice dell'eventi "I Navigli".

Ebbene, è risultata inosservante di alcune prescrizioni del titolo autorizzativo che hanno comportato una sanzione di 1.032 euro. Gli investigatori stanno effettuando ulteriori accertamenti per capire se vi possano essere contestazioni anche di natura penale. Al lavoro tra i chioschi anche le Fiamme Gialle che hanno effettuato l'accesso ispettivo in tutte le attività. Nei prossimi giorni si conosceranno gli esiti dei singoli accertamenti.

Il servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Uls ha impartito prescrizioni a tre gestori di chioschi per problematiche legate alla pulizia straordinaria degli ambienti. Uno dei gestori è finito sotto la lente d'ingrandimento anche in merito alla conservazione degl alimenti.

Il blitz interforze ha coinvolto anche l'unità cinofila della Fiamme Gialle. Quattro avventori sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrati, infine, a carico di ignoti 11 grammi di hashish.