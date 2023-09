Via San Fermo si arricchisce di un'altra realtà commerciale

Un nuovo capitolo nel percorso di rinascita di via San Fermo. Questa mattina, 23 settembre, alla presenza dell’assessore al commercio, Antonio Bressa e del vicepresidente dell'Ascom Confcommercio, Riccardo Capitanio, ha ufficialmente avviato la sua attività “Lilifleur”, il concept store che riunisce, al civico 74, due realtà commerciali in un unico spazio. “Lilifleur”, come è stato sottolineato, è il risultato della collaborazione tra la Petite Maison de Lili, specializzata in home decor e Fleur Creazioni, fioreria specializzata in flower design e wedding.

La collaborazione

Una collaborazione nata in occasione del Flower Shopapower dello scorso 13 maggio e «che vuole rappresentare – così si è espresso l’assessore Bressa – un ulteriore tassello di quel progetto volto a rivitalizzare un’area particolarmente importante del centro cittadino». Gli ha fatto eco Riccardo Capitanio: «Un’idea nuova che va incontro alle esigenze di una clientela che cambia nei gusti e nelle esigenze e che dunque ha bisogno di confrontarsi con nuove esperienze». All'evento hanno partecipato decine di residenti che hanno apprezzato la nuova realtà nata nel cuore della città.