Prevista neve domani a Padova: richiesta massima attenzione

Domani 23 gennaio e martedì anche a Padova potrebbe arrivare la neve con inevitabili problemi legati alla viabilità cittadina. Allertati in tutti i comuni i mezzi spargisale per scongiurare ghiacciate nella notte quando le temperature potrebbero scendere sotto lo zero.

Il bollettino

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi 22 gennaio un avviso in cui dichiara uno stato di attenzione per domani, lunedì 23 gennaio, e dopodomani per nevicate. Sono previste precipitazioni nevose fino a quote collinari, con probabili accumuli anche consistenti sulle Prealpi e di qualche centimetro in alcuni fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, specie nelle prime ore e sulle zone più interne. Rinforzo dei venti da nordest in quota, sulla costa meridionale e sulla pianura limitrofa. Nel corso della giornata di domani, nelle situazioni più esposte non si esclude che singole valanghe (criticità gialla) possano interessare le vie di comunicazione in quota

e le piste da sci.

Avvertenze

Se a Padova le situazioni di criticità potrebbero riguardare soltanto l'area dei Colli, le forze dell'ordine raccomandano agli utenti della strada l'utilizzo degli pneumatici invernali e di muoversi da casa con le opportune attenzioni, rispettando le più elementari regole del Codice della Strada per non incorrere in incidenti o comunque situazioni che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità.