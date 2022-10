Droga e prostituzione: rintracciato a Padova un boss dell'organizzazione criminale nigeriana

Faceva parte di una pericolosa banda di nigeriani e su di lui dallo scorso 13 settembre gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova ieri primo ottobre hanno rintracciato e arrestato Peter Osobase, 34 anni. Il rintraccio è avvenuto in pieno centro in piazza Zanellato. Il nordafricano deve scontare una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. E' accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il provvedimento firmato lo scorso 13 settembre a suo carico è arrivato a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza pronunciata nel novembre dello scorso anno.

Chi è l'arrestato e l'inchiesta

Osobase era stato coinvolto nell'operazione “Maphite", dal nome del famigerato clan della mafia nigeriana, con la quale la Polizia di Stato colpì a fine 2019 un'organizzazione mafiosa di matrice nigeriana. L'inchiesta, portata avanti dalla Squadra Mobile di Torino e Bologna, aveva permesso di far luce sullo smercio di centinaia di chili di droga all'anno, sul giro della prostituzione e sui rapporti di forza con le altre organizzazioni criminali. Nel corso dell’operazione, ribattezzata pure "Bibbia Verde", dal manoscritto sequestrato in cui c'erano le istruzioni, il programma, i codici e le regole date agli affiliati, in manette erano finiti pure personaggi che

ricoprivano un ruolo di primissimo piano all’interno dell’organizzazione criminale ed erano stati rilevati aspetti che accomunavano il clan "Maphite" ad alcune potenti 'ndrine calabresi. Nello specifico, la struttura verticistica,? l’estrema fedeltà al "secret cult" (pena la morte), fino al principio di mutua assistenza. Dalle indagini era emerso infatti come nell’eventualità in cui un "corriere" venisse arrestato i sodali erano tenuti a mantenere i suoi familiari fino a quando l'indagato non tornasse in libertà. Codici che rafforzano il vincolo dell’associato all’associazione, allontanando il rischio che questi possa collaborare con la giustizia.