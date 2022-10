Droga e reati contro il patrimonio: arriva il conto da pagare con la giustizia

Una vecchia conoscenza della Squadra mobile è stato arrestato ieri, 12 ottobre, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova per reati in materia di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve scontare una pena detentiva di 11 mesi e 28 giorni. Si tratta di Hope Unuabor, nigeriano di 28 anni bloccato in via Berti.

I precedenti

Un mese fa alcuni cittadini hanno chiamato il 113 per richiedere un intervento in piazzale Azzuri d'Italia perchè Hope Unuabor senza motivo ha scagliato una grossa pietra verso un auto in sosta al semaforo posto all'incrocio tra via Aspetti e Agostini. All’altezza di via Aspetti gli agenti lo hanno trovato seduto sui binari del tram con le braccia tese al cielo, che proferiva frasi senza senso. Richiesto l’intervento dei sanitari, il nigeriano ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato quindi accompagnato in Questura per le procedure di identificazione. Il giorno successivo, a seguito di segnalazione del gestore di un negozio di abbigliamento, le forze dell'ordine sono intervenute in Galleria San Carlo, perchè Hope Unuabor si è spogliato nudo e ha danneggiato alcuni capi di vestiario prelevati dagli espositori, rimuovendone i sistemi antitaccheggio. L'uomo è stato sorpreso ancora all'interno del camerino. Una volta salito a bordo dell'auto di servizio, ha iniziato a sputare e a tirare testate al vetro della portiera.