Rapina la ex davanti a tre bimbi piccoli e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri mattina 26 ottobre, gli agenti della sezione "Volanti" della Questura sono andati ad una scuola dell’infanzia in zona Arcella. L'allarme è scattato a seguito della segnalazione al 113 di una donna che ha riferito di essere stata aggredita da un uomo mentre lasciava all’asilo i suoi tre bambini.

I fatti

Arrivati a scuola gli agenti hanno avvicinato la vittima, una donna di 28 anni di origini nigeriane. La straniera ha riferito agli agenti di essere stata avvicinata dal suo ex compagno, trentenne, il quale, minacciando di farle del male, le ha chiesto del denaro. Al suo rifiuto l’uomo è diventato aggressivo, strattonando anche la bambina più piccola che la madre aveva in braccio. A quel punto la donna ha lanciato il portafoglio nel cortile della scuola di cui subito l’uomo si è impossessato fuggendo a piedi dopo averle tolto anche il cellulare.

Indagine lampo

Mentre la donna si stava recando in Questura per sporgere denuncia, una Volante, già avvisata di quanto accaduto poco prima, ha rintracciato l’uomo in via Giotto. Fermato dagli agenti, è diventato aggressivo anche nei loro confronti, tanto che, nel tentativo di bloccarlo, due operatori sono stati colpiti e feriti in più parti del corpo, anche sul volto, riportando lesioni per 5 giorni ciascuno. Una volta bloccato e reso inoffensivo, l’aggressore, anch'egl di origini nigeriane, è stato accompagnato in Questura ed arrestato per rapina.