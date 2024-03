La notte "brava" finisce con un arresto: nei guai un ventiduenne

La notte "brava" all'esterno di una discoteca è costata le manette ad un ventiduenne residente in provincia di Ferrara. L'accertamento dei carabinieri è scattato nella notte tra sabato e domenica 10 marzo nel parcheggio del Loco Club di via Savelli, completamente estraneo ai fatti. Una pattuglia del Radiomobile durante un servizio di perlustrazione della zona, ha notato un Bmw parcheggiato con alcune persone a bordo e ha deciso di approfondire il controllo. Alla guida è stato identificato un ventiduenne di Riva del Po (Ferrara) e quattro amici anch'essi della provincia di Ferrara rispettivamente di 27, 29 e 24 anni e una donna di 22 seduti nei posti dei passeggeri.

L'attività

Tutto è successo qualche minuto prima delle 4 del mattino. L’atteggiamento nervoso manifestato dall’autista ha indotto i militari operanti, nel frattempo raggiunti da un’altra pattuglia in supporto, ad eseguire un minuzioso controllo al veicolo e sui suoi trasportati. Durante la perquisizione dell’auto, nella guida di scorrimento del sedile di guida, sono state trovate occultate due buste di cellophane contenenti, suddivisi in involucri già pronti per lo spaccio: 2,24 grammi di ketamina, 1,45 grammi di cocaina e 4,5 grammi di hashish. Avvisato il pubblico ministero di turno, il 22enne di Riva del Po è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e trattenuto presso le celle di sicurezza della stazione di Padova Principale, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista nella mattina di lunedì, 11 marzo.