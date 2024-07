Ecco 43 nuovi carabinieri a rinforzare 27 stazioni del comando provinciale

Campagna acquisti estiva, si rinforza il comando provinciale di Padova. Nell’ambito di una più ampia manovra di potenziamento dei reparti dell’Arma, la legione carabinieri Veneto ha assegnato al comando provinciale di Padova 43 carabinieri provenienti dalle scuole dell’Arma che hanno terminato il ciclo di formazione professionale e andranno a rafforzare il dispositivo preposto al controllo e alla tutela del territorio di tutta la provincia. Questo potenziamento conferma ancora una volta l’impegno che l’Arma, da sempre, pone nell’incrementare la sua capacità operativa, con costante dinamismo organizzativo, nella consapevolezza di essere l’istituzione capillarmente presente in tutta la provincia attraverso la fitta rete delle stazioni. Attore primario quindi in tutti gli eventi che coinvolgono anche le più piccole comunità. Particolare attenzione è stata posta dai comandi di vertice nella distribuzione del nuovo personale al Comando Provinciale Carabinieri di Padova, che opera in una realtà con forte concentrazione di attività produttive, ma anche in un contesto che posiziona il capoluogo di provincia ai primi posti per quanto riguarda la cultura, l’istruzione, il turismo, il commercio e le vie di comunicazione, fattori che collocano la città di Padova come il crocevia per tutte le attività economiche della regione.

Obiettivo potenziare la sicurezza su tutto il territorio

Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile, per rafforzare ulteriormente il concetto di “prossimità”, che è sinonimo di una concreta forma di adesione ai bisogni di tutela individuale e collettiva. I nuovi carabinieri da qualche giorno sono andati a rinforzare 27 stazioni della provincia di Padova, reparti che sono un punto di riferimento per la collettività, a tutela della libertà e della convivenza civile. La loro missione è quella di garantire la prevenzione e il contrasto dei reati, contribuendo ad assicurare la necessaria presenza sul territorio, una presenza che significa anche apertura al dialogo, rassicurazione e partecipazione alla vita delle comunità.