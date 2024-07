Obiettivo sicurezza: la Questura accoglie nove nuovi poliziotti

Questa mattina 12 luglio il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha dato il benvenuto a 9 agenti della Polizia di Stato trasferiti in Questura e provenienti da varie sedi del territorio nazionale, per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e dell'attività di polizia amministrativa. Non è escluso che già nei prossimi mesi possano esserci ulteriori innesti in linea con le esigenze del territorio. Nei mesi estivi le priorità della Questura rimmarranno la vicenda passaporti, le truffe agli anziani, i reati predatori in genere e il costante contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il loro ruolo

In particolare i nuovi arrivati sono stati aggregati all’ufficio Passaporti e all’ufficio licenze della Divisione Pas, all'Ufficio Immigrazione, nonché alle Volanti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Stanga. Al termine dell’incontro il questore ha incoraggiato i nuovi arrivati porgendo loro gli auguri per questo nuovo inizio. Questi nuovi innesti hanno il fine ultimo di garantire un servizio sempre più efficiente sul fronte della sicurezza all'intera collettività.